PHUKET TEST & GO

Отель Royal P Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.3
оценка с
337
Обновление March 24, 2022
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Удобно расположенный на Пхукете, The Royal P Hotel Phuket является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Этот 3-звездочный отель удобно расположен в 1,2 км от оживленных улиц города и обеспечивает доступ к крупнейшим достопримечательностям города. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр удобств, The Royal P Hotel Phuket делает все, чтобы ваше пребывание было максимально комфортным. Для удобства каждого гостя доступны бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, прачечная самообслуживания, услуги такси. 79 номеров, расположенных на 7 этажах, обеспечивают теплый и приятный дом вдали от дома. В выбранных комнатах можно найти такие удобства, как телевизор с плоским экраном, зеркало, отдельный вход, диван, полотенца. Множество развлекательных предложений отеля гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. The Royal P Hotel Phuket идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением на Пхукете.

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Адрес / Карта

106/1-2, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000

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