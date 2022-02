Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с The Rock Samui в приоритетном порядке, и The Rock Samui будет получать оплату напрямую от вас.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Double Room with Balcony and Sea View (Room Only) 29 m² ฿5,499 - 1st Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Балкон

Балкон (полный доступ)

Кабель HDMI

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Открытые объекты

Имеются номера для курящих

Плавательный бассейн

Рабочая среда СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Superior Double Room With Balcony and Sea View (Room only) 29 m² ฿4,999 - 1st Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Балкон

Балкон (полный доступ)

Кабель HDMI

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Открытые объекты

Имеются номера для курящих

Плавательный бассейн

Рабочая среда СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults Superior Twin Room With Balcony and Sea View (Room Only) 29 m² ฿4,999 - 1st Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Балкон

Балкон (полный доступ)

Кабель HDMI

Интернет - Wi-Fi

Открытые объекты

Имеются номера для курящих

Плавательный бассейн

Рабочая среда СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 4 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Family Room 50 m² ฿6,999 - 1st Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Bungalow with Patio 70 m² ฿5,599 - 1st Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Балкон

Балкон (полный доступ)

Кабель HDMI

Международные каналы

Кухня

СВЧ

Открытые объекты

Имеются номера для курящих

Плавательный бассейн

Рабочая среда

The Rock Samui (SHA Extra Plus)- A hidden beach, refreshing pool, and attractions like the Grandfather and Grandmother Rocks, sumptuous restaurants, and unique shops: these are all yours, at The Rock Samui. Tucked in along the coast between the bustling town of Lamai and the peaceful village of Hua Thanon, at The Rock Samui you’re never far from the fun, flair, and food of local Samui culture and hospitality. This is the real Samui and authentic Thailand.The Rock offers three types of accommodation: A spacious villa for groups of 6 to 7, adorable bungalows, and rooms of various sizes to suit groups of 4 to 6 guests. All are air-conditioned.

Удобства / Особенности 1. Outdoor swimming pool with salt system

2. Beachfront lounge

3.Loungers & umbrellas

4. Patricia's Cafe

5. Co-working space

6. Shared kitchen

7. Wifi access

8. Watersports (Kayaks & Paddle board)

9. Laundry vending washing machine

10. Laundry service

11. Motorbike & car rentals

12. Arrange tours

13. Car parking

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX

Счет 0.0 /5 Без рейтинга На основе 0 отзывы Рейтинг 0 Отлично 0 Очень хороший 0 В среднем 0 Бедные 0 Ужасный The Rock Samui , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв. ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ The Rock Samui СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ Если бы вы были гостем в, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.

Изображения меню еды