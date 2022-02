The Rise Suites - Chiang Mai Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с The Rise Suites в приоритетном порядке, и The Rise Suites будет получать оплату напрямую от вас.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport. Максимум 2 Adults, 1 Child, 2 Infants Deluxe Twin Room 27 m² ฿17,500 - 5 Day Test & Go ฿11,000 - 4 Day Test & Go ฿11,400 - 2 Day Test & Go ฿7,200 - 1st Day Test & Go ฿6,500 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Фитнес разрешен

Вегетарианские блюда Максимум 2 Adults, 1 Child, 2 Infants Deluxe Double Room 27 m² ฿17,500 - 5 Day Test & Go ฿11,000 - 4 Day Test & Go ฿11,400 - 2 Day Test & Go ฿7,200 - 1st Day Test & Go ฿6,500 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Фитнес разрешен

Вегетарианские блюда Максимум 2 Adults, 1 Child, 2 Infants Suite with Mountain View 35 m² ฿18,800 - 5 Day Test & Go ฿12,900 - 4 Day Test & Go ฿12,700 - 2 Day Test & Go ฿8,100 - 1st Day Test & Go ฿7,600 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Ванна

The Rises Suites is a newly opened hotel in 2021, We are presenting you a great overall standard of hotel and services to make your stay in Chiang Mai more comfortable and joyful moment during your stay with us.

