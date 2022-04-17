KRABI TEST & GO

Отель Phu Beach - Krabi Test & Go Hotel

Krabi
8.7
оценка с
1446
Обновление April 17, 2022
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Если вы турист или путешествуете по делам, The Phu Beach Hotel - отличный выбор для проживания во время посещения Краби. Этот 4-звездочный отель, расположенный всего в 2 км от центра города и в 25 км от аэропорта, ежегодно привлекает множество путешественников. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Phu Beach Hotel предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Лучшие услуги отеля включают бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, магазин шаговой доступности, ежедневная уборка, услуги такси. 52 номера на 2 этажах обеспечивают теплый и приятный дом вдали от дома. В некоторых номерах есть такие современные удобства, как ЖК-телевизор / плазменный экран, бесплатный приветственный напиток, зеркало, тапочки, полотенца. Открытый бассейн отеля и сад - идеальные места, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. Phu Beach Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Краби.

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Адрес / Карта

323 Moo5 Aonang Muang, Nopparat Thara, Krabi, Thailand, 81180

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