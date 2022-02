Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Парк Сурин Апартаменты с обслуживанием в приоритетном порядке, и Парк Сурин Апартаменты с обслуживанием будет получать оплату напрямую от вас.

The Park Surin Serviced Apartments is no longer operating as an SANDBOX .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Апартаменты с обслуживанием Park Surin расположены в уединенном месте в идиллическом месте, всего в нескольких шагах от изумрудно-голубых вод. Они по-настоящему спокойны, окружены природой, а из окон открывается потрясающий вид на горы и море. Вырвавшись из однообразных комнат, гости не прочь назвать это место своим домом вдали от дома с отдельными спальнями, просторными гостиными и полностью оборудованной кухней, которая пригодится тем, у кого есть дети. Наряду с уютными номерами прямо на пороге вас ждет множество соблазнов. Наслаждайтесь многочисленными предлагаемыми водными видами спорта, прыгайте по островам или развлекайтесь некоторыми из многих шоу, которыми этот город известен, включая шоу Phuket Fantasea Show. Для тех, кто приехал в город впервые, экскурсионное бюро на территории отеля может помочь вам спланировать свой отпуск, чтобы вы максимально использовали свое время на этом острове, где много дел.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX