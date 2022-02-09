PHUKET TEST & GO

The Palms Residence - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.2
оценка с
209
Обновление February 9, 2022
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Номера

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The Palms Residence расположен в районе Пхукет города Пхукет, что делает его идеальным для знакомства с городом. Этот 2-звездочный отель удобно расположен в 2 км от оживленного города. От него можно добраться до самых крупных достопримечательностей города. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, Индекс Ливинг Молл Пхукет, Торговый центр Пхукета, Генеральное консульство Франции. В The Palms Residence безупречный сервис и превосходные удобства сделают ваше пребывание незабываемым. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, Wi-Fi на территории, парковка, трансфер из аэропорта, услуги прачечной. Зайдите в один из 37 уютных номеров и избавьтесь от стрессов дня благодаря широкому спектру удобств, таких как ЖК-телевизор / плазменный экран, беспроводной доступ в Интернет, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), номера для некурящих, кондиционер, который может быть нашел в некоторых комнатах. Отель предлагает отличный выбор возможностей для отдыха, включая открытый бассейн. Откройте для себя привлекательное сочетание профессионального обслуживания и широкий спектр функций в The Palms Residence.

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Адрес / Карта

6/5 Moo 1,Tambol Kathu, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83120

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