The Palms Residence - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

The Palms Residence расположен в районе Пхукет города Пхукет, что делает его идеальным для знакомства с городом. Этот 2-звездочный отель удобно расположен в 2 км от оживленного города. От него можно добраться до самых крупных достопримечательностей города. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, Индекс Ливинг Молл Пхукет, Торговый центр Пхукета, Генеральное консульство Франции. В The Palms Residence безупречный сервис и превосходные удобства сделают ваше пребывание незабываемым. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, Wi-Fi на территории, парковка, трансфер из аэропорта, услуги прачечной. Зайдите в один из 37 уютных номеров и избавьтесь от стрессов дня благодаря широкому спектру удобств, таких как ЖК-телевизор / плазменный экран, беспроводной доступ в Интернет, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), номера для некурящих, кондиционер, который может быть нашел в некоторых комнатах. Отель предлагает отличный выбор возможностей для отдыха, включая открытый бассейн. Откройте для себя привлекательное сочетание профессионального обслуживания и широкий спектр функций в The Palms Residence.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX