Дизайн-отель Паго - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Удобно расположенный в самом сердце города Пхукет, дизайн-отель Pago является идеальной отправной точкой для знакомства с Пхукетом. Всего в 6 км от центра города, стратегическое расположение отеля гарантирует, что гости могут быстро и легко добраться до многих местных достопримечательностей. Также, в непосредственной близости находятся Сверхдешевый, Госпиталь Мишн Пхукет, Ват Па Арам Раттанарам. The Pago Design Hotel предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Лучшие услуги отеля включают бесплатный Wi-Fi в номерах, удобства для гостей с ограниченными физическими возможностями, Wi-Fi на территории, парковка, обслуживание номеров. В дизайн-отеле Pago 80 номеров. Все они со вкусом меблированы, многие из них даже оснащены такими удобствами, как телевизор с плоским экраном, беспроводной доступ в Интернет, бесплатный беспроводной доступ в Интернет, номера для некурящих, кондиционер. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. The Pago Design Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукете.