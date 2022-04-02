PHUKET TEST & GO

ПРИРОДА ПХУКЕТ - Phuket Test & Go Hotel

Phuket
8.7
оценка с
513
Обновление April 2, 2022
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Если вы ищете отель с удобным расположением на Пхукете, вам не нужно больше ничего, кроме THE NATURE PHUKET. Отсюда гости могут извлечь максимум из того, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. THE NATURE PHUKET предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, камин, услуги такси. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Недвижимость предлагает множество уникальных возможностей для отдыха, таких как аквапарк, сауна, открытый бассейн, спа, массаж. Наслаждайтесь прекрасным расположением и услугами, соответствующими NATURE PHUKET.

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Адрес / Карта

322 Prabaramee Road, North Patong Beach, Kathu,, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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