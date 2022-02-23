Мангровые заросли от Blu Monkey - Phuket Sandbox Hotel

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Удобно расположенный отель в Пхукете является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. The Mangrove Panwa Phuket Resort является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Центр города находится всего в 6 км, а до аэропорта можно добраться за 45 минут. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Курорт Mangrove Panwa Phuket Resort предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, услуги такси, круглосуточная стойка регистрации. Кроме того, все номера оснащены различными удобствами. Во многих номерах есть даже ЖК-телевизор / плазменный экран, вешалка для одежды, бесплатный приветственный напиток, зеркало и тапочки, чтобы удовлетворить самых взыскательных гостей. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. The Mangrove Panwa Phuket Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением.