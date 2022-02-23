PHUKET TEST & GO

Мангровые заросли от Blu Monkey - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.3
оценка с
933
Обновление February 23, 2022
The Mangrove by Blu Monkey - Image 0
The Mangrove by Blu Monkey - Image 1
The Mangrove by Blu Monkey - Image 2
The Mangrove by Blu Monkey - Image 3
The Mangrove by Blu Monkey - Image 4
The Mangrove by Blu Monkey - Image 5
+25 фотографии
100% ДЕПОЗИТ

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Удобно расположенный отель в Пхукете является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. The Mangrove Panwa Phuket Resort является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Центр города находится всего в 6 км, а до аэропорта можно добраться за 45 минут. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Курорт Mangrove Panwa Phuket Resort предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, услуги такси, круглосуточная стойка регистрации. Кроме того, все номера оснащены различными удобствами. Во многих номерах есть даже ЖК-телевизор / плазменный экран, вешалка для одежды, бесплатный приветственный напиток, зеркало и тапочки, чтобы удовлетворить самых взыскательных гостей. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. The Mangrove Panwa Phuket Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением.

Удобства / Особенности

  • бесплатный Wi-Fi, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, услуги такси, ЖК / плазменный экран, вешалка для одежды, бесплатный приветственный напиток, зеркало, тапочки
ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Мангровые заросли от Blu Monkey , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Мангровые заросли от Blu Monkey
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Hotel Offer Brochure

Адрес / Карта

39/6 Moo 6, Ao-yon Khaokhad Rd.,, Panwa Cape, Phuket, Thailand, 83000

Отели-партнеры

Pullman Phuket Panwa Beach Resort 4 звезд
8.5
рейтинг с
1522 отзывы
Из ฿-1
Отель Ashlee Hub Патонг
7.8
рейтинг с
1287 отзывы
Из ฿-1
Даблтри Хилтон Пхукет Бантай Резорт
8.5
рейтинг с
131 отзывы
Из ฿-1
Отель Clover Patong Phuket
8.8
рейтинг с
2576 отзывы
Из ฿-1
Отель Novotel Phuket Kamala Beach
8.4
рейтинг с
886 отзывы
Из ฿-1
Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao
7.6
рейтинг с
1 отзывы
Из ฿-1
SAii Laguna Phuket
8.8
рейтинг с
2617 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Панва бутик на берегу моря
7.9
рейтинг с
432 отзывы
Из ฿-1
Мой пляжный курорт
8.7
рейтинг с
683 отзывы
Из ฿-1
X10 Seaview Suites на пляже Панва
8.9
рейтинг с
159 отзывы
Из ฿-1
Пхукет Бич Резорт Аэропорт
8.6
рейтинг с
1183 отзывы
Из ฿-1
Пхукет Виллы Аэропорт
8.7
рейтинг с
1121 отзывы
Из ฿-1
Отель Baba House Phuket
8.2
рейтинг с
431 отзывы
Из ฿-1
Коко Ретрит Пхукет Резорт и Спа
8.4
рейтинг с
62 отзывы
Из ฿-1
Недавний Пхукет Суанлуанг
7.5
рейтинг с
27 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU