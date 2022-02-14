Гостиница Малика - Phuket Sandbox Hotel

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The Malika Hotel, построенный в 2016 году, станет отличным дополнением к Пхукету и станет прекрасным выбором для путешественников. Всего в 36 км от этого 3-звездочного отеля можно легко добраться от аэропорта. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В отеле «Малика» делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Среди прочих удобств отеля - бесплатный Wi-Fi во всех номерах, ежедневная уборка, услуги такси, круглосуточная стойка регистрации, парковка. Номера в отелях были тщательно обставлены с учетом высочайшего уровня комфорта и удобства. В каждом из номеров есть телевизор с плоским экраном, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, зеркало, полотенца. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Отель Malika идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.