PHUKET TEST & GO

Курорт на озере Чалонг - Phuket Test & Go Hotel

Phuket
9
оценка с
39
Обновление April 2, 2022
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Курортный отель Lake Chalong, построенный в 2017 году, станет отличным дополнением к Пхукету и станет отличным выбором для путешественников. Этот 3-звездочный отель удобно расположен в 10 км от оживленных улиц города и обеспечивает доступ к крупнейшим достопримечательностям города. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Курорт Lake Chalong Resort предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства, чтобы оживить усталого путешественника. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Зайдите в один из 17 уютных номеров и избавьтесь от стрессов дня. В большинстве номеров есть различные удобства, включая шкаф, чистящие средства, полотенца, деревянный / паркетный пол и бесплатный растворимый кофе. Множество развлекательных предложений отеля гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Независимо от цели вашего путешествия в Пхукет, The Lake Chalong Resort является идеальным местом для проживания в волнующем и захватывающем отдыхе.

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Адрес / Карта

888/7 Moo 6, Soi Chaofa 14, Chalong, Muang, Phuket, Thailand., Chalong, Phuket, Thailand, 83130

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