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Курортный отель Lake Chalong, построенный в 2017 году, станет отличным дополнением к Пхукету и станет отличным выбором для путешественников. Этот 3-звездочный отель удобно расположен в 10 км от оживленных улиц города и обеспечивает доступ к крупнейшим достопримечательностям города. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Курорт Lake Chalong Resort предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства, чтобы оживить усталого путешественника. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Зайдите в один из 17 уютных номеров и избавьтесь от стрессов дня. В большинстве номеров есть различные удобства, включая шкаф, чистящие средства, полотенца, деревянный / паркетный пол и бесплатный растворимый кофе. Множество развлекательных предложений отеля гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Независимо от цели вашего путешествия в Пхукет, The Lake Chalong Resort является идеальным местом для проживания в волнующем и захватывающем отдыхе.