KRABI TEST & GO

Отель Houben, Только для взрослых - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
9
оценка с
397
Обновление March 15, 2022
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The Houben Hotel, Adults Only is no longer operating as an SANDBOX.

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Отель Houben расположен в прекрасном районе залива Ба Кан Тианг, в удобном месте среди пляжей, достопримечательностей и романтического центра острова Ко Ланта. Отель расположен всего в 18 км от центра города, поэтому гости удобно расположены для знакомства с достопримечательностями и развлечениями города. Райский уголок для отдыха и релаксации, этот отель станет полностью обновленным, всего в нескольких шагах от таких городских достопримечательностей, как Liquid Lense Academy, Go Dive Kantiang Scuba Diving Center, Scubafish Dive Center. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, The Houben Hotel стремится сделать ваше пребывание максимально комфортным. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi во всех номерах, Wi-Fi в общественных местах, услуга парковщика, парковка, обслуживание номеров. 15 номеров, расположенных на 3 этажах, обеспечивают теплый и приятный дом вдали от дома. В некоторых номерах есть такие современные удобства, как плоский телевизор / плазменный экран, беспроводной доступ в Интернет, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), ванна с джакузи, номера для некурящих. Отель предлагает фантастические удобства, в том числе гидромассажную ванну, фитнес-центр, открытый бассейн, дайвинг, спа, чтобы помочь вам расслабиться после насыщенного дня в городе. The Houben Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Ко-Ланта.

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Адрес / Карта

272 Moo 5, Koh Lanta Yai, Ba Kan Tiang Bay, Koh Lanta, Thailand, 81150

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