Хотспринг Бич Резорт и Спа - Phang-nga Sandbox Hotel

Этот курорт может похвастаться 75 номерами, украшенными традиционным тайским шелком и мебелью, и окружен ландшафтными садами и бассейнами с горячими источниками. Курортный спа-отель Hotspring Beach находится всего в 25 минутах езды от международного аэропорта Пхукета. Этот 5-звездочный курорт также находится к северу от моста Сарасин, недалеко от небольшой деревни Кок-Клой и пляжа Бодарн. Гости могут побаловать себя в одном из четырех спа-павильонов, окруженных красивыми садами и прудами с лотосами, а также бассейнами с горячими источниками для оздоровления кожи. В ресторане на территории отеля подают вкусные блюда традиционной тайской и западной кухни. Чтобы продолжить бронирование в The Hotspring Beach Resort & Spa, введите даты визита и заполните безопасную форму онлайн-бронирования.

