SAMUI TEST & GO

УИВ ОТЕЛЬ САМУИ - Samui Sandbox Hotel

Samui
8.3
оценка с
1255
Обновление February 15, 2022
THE HIVE HOTEL SAMUI - Image 0
THE HIVE HOTEL SAMUI - Image 1
THE HIVE HOTEL SAMUI - Image 2
THE HIVE HOTEL SAMUI - Image 3
THE HIVE HOTEL SAMUI - Image 4
THE HIVE HOTEL SAMUI - Image 5
+44 фотографии
БЫСТРЫЙ ОТВЕТ
100% ДЕПОЗИТ
1 REVIEW

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с УИВ ОТЕЛЬ САМУИ в приоритетном порядке, и УИВ ОТЕЛЬ САМУИ будет получать оплату напрямую от вас.

Отремонтированный отель Lamai Wanta Beach Resort гарантирует гостям приятное пребывание на Самуи по работе или на отдыхе. Отель находится в 10 км от центра города и обеспечивает доступ к важным городским объектам. Не менее исключительным является легкий доступ к многочисленным достопримечательностям города, таким как храм Ват Сила Нгу, Хин Та Хин Яй, Ват Самрет. Lamai Wanta Beach Resort предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, Wi-Fi на территории. Гости могут выбрать один из 74 номеров, излучающих атмосферу полного покоя и гармонии. Отель предлагает фантастические удобства, в том числе открытый бассейн, массаж и сад, которые помогут вам расслабиться после насыщенного событиями дня в городе. Lamai Wanta Beach Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Самуи.

Удобства / Особенности

  • Pool with sea view
  • Free WiFi
  • Beachfront
  • Airport shuttle
  • Free parking
  • Tea/Coffee Maker
  • Bar
ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
5.0/5
Отлично
На основе 1 рассмотрение
Рейтинг
Отлично
1
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в УИВ ОТЕЛЬ САМУИ , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ УИВ ОТЕЛЬ САМУИ
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

🇿🇦Estée du Plessis

Проверено на 28/10/2021
Прибыл 21/10/2021
5.0 Standard Room
Положительные     
  • Close to the beach. Good food. Shops and restaurants near by.
Отрицательные
  • None.

They were absolutely amazing. Super kind and very welcoming. We felt safe and at home. Good food and service!

Изображения меню еды

Адрес / Карта

124/264 Moo 3 Maret, Lamai Beach, Koh Samui, Suratthani, Lamai, Koh Samui, Thailand, 84130

Отели-партнеры

Вилла «Чавенг Ной» с бассейном
8
рейтинг с
464 отзывы
Из ฿-1
Скай Бич Отель
9.5
рейтинг с
23 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

СПА-курорт
7.3
рейтинг с
8 отзывы
Из ฿-1
The Rock Samui
8.8
рейтинг с
6 отзывы
Из ฿-1
CHUZ Villas Samui
9.4
рейтинг с
15 отзывы
Из ฿-1
Рокки Бутик Резорт
9
рейтинг с
414 отзывы
Из ฿-1
Ламай Самуи
8.5
рейтинг с
338 отзывы
Из ฿-1
Samui Garden Home Hotel
8.3
рейтинг с
148 отзывы
Из ฿-1
Первое бунгало на пляже
7.4
рейтинг с
642 отзывы
Из ฿-1
Отель First Residence
7.6
рейтинг с
735 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU