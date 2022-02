Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Отремонтированный отель Lamai Wanta Beach Resort гарантирует гостям приятное пребывание на Самуи по работе или на отдыхе. Отель находится в 10 км от центра города и обеспечивает доступ к важным городским объектам. Не менее исключительным является легкий доступ к многочисленным достопримечательностям города, таким как храм Ват Сила Нгу, Хин Та Хин Яй, Ват Самрет. Lamai Wanta Beach Resort предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, Wi-Fi на территории. Гости могут выбрать один из 74 номеров, излучающих атмосферу полного покоя и гармонии. Отель предлагает фантастические удобства, в том числе открытый бассейн, массаж и сад, которые помогут вам расслабиться после насыщенного событиями дня в городе. Lamai Wanta Beach Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Самуи.

Удобства / Особенности Pool with sea view

Free WiFi

Beachfront

Airport shuttle

Free parking

Tea/Coffee Maker

Bar

Счет 5.0 /5 Отлично На основе 1 рассмотрение Рейтинг 1 Отлично 0 Очень хороший 0 В среднем 0 Бедные 0 Ужасный

🇿🇦 Estée du Plessis Прибыл 21/10/2021 5.0 Standard Room Положительные Close to the beach. Good food. Shops and restaurants near by. Отрицательные None. They were absolutely amazing. Super kind and very welcoming. We felt safe and at home. Good food and service!

