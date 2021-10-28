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Отремонтированный отель Lamai Wanta Beach Resort гарантирует гостям приятное пребывание на Самуи по работе или на отдыхе. Отель находится в 10 км от центра города и обеспечивает доступ к важным городским объектам. Не менее исключительным является легкий доступ к многочисленным достопримечательностям города, таким как храм Ват Сила Нгу, Хин Та Хин Яй, Ват Самрет. Lamai Wanta Beach Resort предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, Wi-Fi на территории. Гости могут выбрать один из 74 номеров, излучающих атмосферу полного покоя и гармонии. Отель предлагает фантастические удобства, в том числе открытый бассейн, массаж и сад, которые помогут вам расслабиться после насыщенного событиями дня в городе. Lamai Wanta Beach Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Самуи.