Галерея Отель Найхарн - Phuket Sandbox Hotel

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Удобно расположенный в Пхукет, The Gallery Hotel Naiharn является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Отсюда гости могут извлечь максимум из того, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Мы делаем все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Для удобства каждого гостя доступны бесплатный Wi-Fi во всех комнатах, круглосуточная охрана, магазин, ежедневная уборка, камин. Все номера оснащены различными удобствами. Многие даже предоставляют полотенца, деревянный / паркетный пол, весы, тапочки, дополнительный туалет, чтобы порадовать самого взыскательного гостя. Множество развлекательных предложений отеля гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Gallery Hotel Naiharn идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.