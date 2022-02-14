Резиденция Элизиум - Phuket Sandbox Hotel

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Удобно расположенный в Чалонг, The Elysium Residence является идеальной отправной точкой для знакомства с Пхукет. Недалеко от этого 3-звездочного отеля можно легко добраться из аэропорта. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Среди множества услуг доступных в отеле, есть ежедневная уборка, услуги такси, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, прачечная самообслуживания. Номера в отелях были тщательно обставлены с учетом высочайшего уровня комфорта и удобства. В некоторых номерах есть телевизор с плоским экраном, дополнительная ванная, вешалка для одежды, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Elysium Residence - это идеальный выбор для путешественников, желающих посетить Пхукет, поскольку он всегда предлагает расслабленное и беззаботное пребывание.