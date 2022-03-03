Бриза Бич Резорт - Samui Sandbox Hotel

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Курортный отель Briza Beach расположен на популярном пляже Чавенг, всего в 10 минутах ходьбы от магазинов, баров, ресторанов и оживленных ночных клубов, которыми Чавенг всемирно известен. Все это находится в 15 минутах езды от бутик-аэропорта Самуи. Курортный отель Briza Beach Resort с 81 прекрасно оформленной виллой, удовлетворяющей индивидуальный вкус каждого гостя, является идеальным местом для отдыха, находясь рядом со всем, что может предложить Чавенг. Виллы курорта включают одну спальню, две спальни и одну виллу вместимостью до 6 человек с бесплатным Wi-Fi на всей территории курорта. Весь курорт предлагает своим гостям оазис спокойствия и расслабления на берегу моря, недалеко от основных достопримечательностей Чавенга. Курортный отель Briza Beach является идеальной базой для знакомства с потрясающим островом Самуи.