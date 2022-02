Бриза Бич Резорт - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Курортный отель Briza Beach Resort (SHA Plus +) с белыми песчаными пляжами впереди и знаменитыми национальными парками создан специально для любителей природы и искателей приключений. Всего в 50 минутах езды к северу от аэропорта Пхукета вас встретят теплое тайское гостеприимство, великолепные береговые линии и невообразимые пейзажи. На курорте 181 красивый номер, в том числе номера Гранд Делюкс с видом на океан. Огромный живописный сад, окружающий очаровательный бассейн, находится на берегу моря, рядом с отелем, откуда открывается захватывающий вид на кристально чистый океан. Многоязычный персонал может помочь организовать поездку для дайвинга / сноркелинга на знаменитые близлежащие Симиланские острова или нанять гида, который раскроет секретные пещеры и водопады в окружающих национальных парках. Семьи, пары, молодожены и пожилые люди найдут Briza Beach Resort (SHA Plus +) идеальным местом для своего следующего отпуска.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX