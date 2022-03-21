Бесавана Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

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Отель The Besavana Phuket расположен в районе города Пхукет и является идеальным местом для знакомства с Пхукетом и его окрестностями. Волнующий центр города находится всего в 0,1 км от отеля. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Besavana Phuket предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства, чтобы оживить усталого путешественника. Отель предлагает доступ к широкому спектру услуг, включая бесплатный Wi-Fi во всех номерах, ежедневную уборку, услуги такси, услуги билетной кассы, экспресс-регистрацию заезда / отъезда. Атмосфера The Besavana Phuket отражена в каждом номере. телевизор с плоским экраном, вешалка для одежды, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, постельное белье - лишь некоторые из удобств, которые предлагаются на всей территории отеля. Отель предлагает фантастические удобства, в том числе открытый бассейн и сад, которые помогут вам расслабиться после насыщенного событиями дня в городе. The Besavana Phuket идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением и отличными удобствами.