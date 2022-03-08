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Tharawalai Resort is no longer operating as an SANDBOX.
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Tharawalai Resort расположен в районе Раваи Пхукета, что делает его идеальным местом для отдыха и развлечений. Этот 4-звездочный отель удобно расположен в 19,3 км от оживленных улиц города и обеспечивает доступ к самым большим достопримечательностям города. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Tharawalai Resort предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, круглосуточный магазин, ежедневная уборка, магазин подарков / сувениров. Номера в отелях были тщательно обставлены с учетом высочайшего уровня комфорта и удобства. В некоторых номерах есть телевизор с плоским экраном, беспроводной интернет, номера для некурящих, кондиционер, услуга пробуждения. Отель предлагает множество уникальных возможностей для отдыха, таких как фитнес-центр, сауна, открытый бассейн, массаж, солярий. Tharawalai Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукете.