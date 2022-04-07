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Этот уютный бутик, окруженный ландшафтной зеленью и нетронутой природой Као Лака, обеспечивает максимальный комфорт и уединение в домашней атмосфере. Короткая пятиминутная прогулка приведет вас к нетронутому песчаному пляжу, где гости могут расслабиться с коктейлем в руке или выбрать традиционный массаж прямо под успокаивающие звуки волн. Помимо нетронутого пляжа, город известен своими национальными парками, красивыми пейзажами, дайвинг-центрами, игрой в гольф, а также множеством водных развлечений. Состоит из 14 эксклюзивных вилл, интерьеры которых выполнены в традиционном тайском стиле с освежающими элементами, такими как живые цветы и хорошее освещение. Чтобы сделать пребывание каждого гостя комфортным, во всех номерах есть кондиционер, письменный стол, фен и доступ в Интернет. Кофейня, услуги прачечной / химчистки, ресторан, обслуживание номеров, сейфы, трансфер из отеля / аэропорта и экскурсии - вот лишь некоторые из дополнительных удобств, которые вы найдете в ThaiLife Homestay Resort and Spa (SHA Plus +).