PHANG-NGA TEST & GO

ThaiLife Homestay Resort and Spa (ТайЛайф Хоумстей Резорт и Спа) - Phang-nga Test & Go Hotel

Phang-nga
8.8
оценка с
216
Обновление April 7, 2022
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Этот уютный бутик, окруженный ландшафтной зеленью и нетронутой природой Као Лака, обеспечивает максимальный комфорт и уединение в домашней атмосфере. Короткая пятиминутная прогулка приведет вас к нетронутому песчаному пляжу, где гости могут расслабиться с коктейлем в руке или выбрать традиционный массаж прямо под успокаивающие звуки волн. Помимо нетронутого пляжа, город известен своими национальными парками, красивыми пейзажами, дайвинг-центрами, игрой в гольф, а также множеством водных развлечений. Состоит из 14 эксклюзивных вилл, интерьеры которых выполнены в традиционном тайском стиле с освежающими элементами, такими как живые цветы и хорошее освещение. Чтобы сделать пребывание каждого гостя комфортным, во всех номерах есть кондиционер, письменный стол, фен и доступ в Интернет. Кофейня, услуги прачечной / химчистки, ресторан, обслуживание номеров, сейфы, трансфер из отеля / аэропорта и экскурсии - вот лишь некоторые из дополнительных удобств, которые вы найдете в ThaiLife Homestay Resort and Spa (SHA Plus +).

Удобства / Особенности

  • Free toiletries
  • Bathrobe
  • Safety deposit box
  • Bidet
  • Toilet
  • Sofa
  • Fireplace
  • Bath or shower
  • Hardwood or parquet floors
  • Towels
  • Linen
  • Cleaning products
  • Hypoallergenic
  • Desk
  • Seating Area
  • Private entrance
  • TV
  • Slippers
  • Refrigerator
  • Mosquito net
  • Telephone
  • Satellite channels
  • Microwave
  • Hairdryer
  • Fan
  • DVD player
  • Towels/sheets (extra fee)
  • CD player
  • Electric kettle
  • Outdoor furniture
  • Cable channels
  • Wardrobe or closet Toaster
  • Dining area
  • Dining table
  • Clothes rack
  • Drying rack for clothing
  • Toilet paper
  • Baby safety gates
  • Hand sanitiser
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Адрес / Карта

1/5 Moo 2, Bang Muang, Takuapa, Haadson Beach, Khao Lak, Thailand, 82190

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