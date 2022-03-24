PHUKET TEST & GO

Sugar Marina Resort - Морской - Ката Бич - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.4
оценка с
994
Обновление March 24, 2022
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Номера

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Удобно расположенный в Пхукет, Sugar Marina Resort - Nautical - Kata Beach является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Всего в 45 км от этого 4-звездочного отеля можно легко добраться от аэропорта. Для осмотра достопримечательностей и местных достопримечательностей не нужно далеко ходить, так как отель находится в непосредственной близости от таких достопримечательностей, как Phuket Surf, Surf House Phuket Phuket, Пляж Ката Ной. В Sugar Marina Resort - Nautical - Kata Beach делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Номера в отелях были тщательно обставлены с учетом высочайшего уровня комфорта и удобства. В некоторых номерах есть телевизор с плоским экраном, ковровое покрытие, зеркало, тапочки, диван. В течение дня вы можете насладиться расслабляющей атмосферой фитнес-центра, открытого бассейна. Sugar Marina Resort - Nautical - Kata Beach идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

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Адрес / Карта

2/4 Kata Noi Road, Muang, Kata, Phuket, Thailand, 83100

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