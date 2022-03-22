Sugar Marina Resort-CLIFFHANGER-Аонанг - Krabi Sandbox Hotel

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Sugar Marina Resort-CLIFFHANGER-Aonang, расположенный в Ао Нанг, Краби, это популярный выбор среди путешественников. Отель расположен всего в 16 км от центра города, поэтому гости могут легко добраться до городских достопримечательностей и развлечений. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля в Краби. Среди прочих удобств отеля - круглосуточная охрана, ежедневная уборка, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная стойка регистрации. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Отель предлагает фантастические удобства, включая фитнес-центр, открытый бассейн, бассейн (детский), сад, чтобы помочь вам расслабиться после насыщенного дня в городе. Sugar Marina Resort-CLIFFHANGER-Aonang идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Краби.