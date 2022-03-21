Six Senses Samui - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Этот романтический отель, расположенный вокруг пологого мыса на северной оконечности острова Самуи, обеспечивает максимальную конфиденциальность, а также захватывающий вид на Сиамский залив. Виллы Six Senses Samui концептуализированы в современном стиле с отдельной ванной комнатой и верандой. Из 66 вилл 52 имеют собственный пейзажный бассейн, что создает ощущение уединения. Наряду с уютными номерами у гостей всегда будет много возможностей для отдыха на территории отеля - будь то йога на восходе солнца, глубоко расслабляющие спа-процедуры, солнечные ванны на частной террасе вашей виллы, дегустация вин, попробовать свои силы на одном из уроков тайской кулинарии или отправиться в однодневную поездку, чтобы открыть для себя многочисленные прелести острова. Никогда не беспокойтесь о том, что придется даже пошевелить пальцем, и все ваши запросы будут выполнены, когда вы выберете Six Senses Samui для своего следующего отпуска.