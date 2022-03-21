SAMUI (SHA+) TEST & GO

Six Senses Samui - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Samui (SHA+)
8.7
оценка с
357
Обновление March 21, 2022
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Номера

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Этот романтический отель, расположенный вокруг пологого мыса на северной оконечности острова Самуи, обеспечивает максимальную конфиденциальность, а также захватывающий вид на Сиамский залив. Виллы Six Senses Samui концептуализированы в современном стиле с отдельной ванной комнатой и верандой. Из 66 вилл 52 имеют собственный пейзажный бассейн, что создает ощущение уединения. Наряду с уютными номерами у гостей всегда будет много возможностей для отдыха на территории отеля - будь то йога на восходе солнца, глубоко расслабляющие спа-процедуры, солнечные ванны на частной террасе вашей виллы, дегустация вин, попробовать свои силы на одном из уроков тайской кулинарии или отправиться в однодневную поездку, чтобы открыть для себя многочисленные прелести острова. Никогда не беспокойтесь о том, что придется даже пошевелить пальцем, и все ваши запросы будут выполнены, когда вы выберете Six Senses Samui для своего следующего отпуска.

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Адрес / Карта

9/10 Moo 5 Baan Plailaem, Choengmon, Koh Samui, Thailand, 84320

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