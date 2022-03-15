Сино Инн Отель - Phuket Sandbox Hotel

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Отель Sino Inn расположен в прекрасном районе города Пхукет. Он занимает лидирующую позицию в отношении магазинов, ресторанов и достопримечательностей Пхукета. Отель расположен всего в 3 км от центра города, поэтому гости удобно расположены для знакомства с достопримечательностями и развлечениями города. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, таких как Храм Тай Гуан Тонг, Храм Мае Я Нанг, Церковь Тайского братства Пхукета. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, Sino Inn Hotel стремится сделать ваше пребывание максимально комфортным. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Кроме того, все номера оснащены различными удобствами. Во многих номерах даже есть бесплатный растворимый кофе, шкафчик, зеркало, тапочки, диван, чтобы порадовать самых взыскательных гостей. Спа отеля - идеальное место, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. Получите удовольствие от первоклассного обслуживания и широкого выбора услуг в Sino Inn Hotel.