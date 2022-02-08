PHUKET TEST & GO

Simple Life Resort - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Samui (SHA+)
8
оценка с
1098
Обновление February 8, 2022
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This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера

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Этот курортный отель находится менее чем в 100 метрах от воды, на оживленном пляже Сайри на острове Ко Тао. Самым большим развлечением на острове является дайвинг, поэтому, естественно, на территории есть дайв-центр. Помимо дайвинга, гости также могут заняться скалолазанием, альпинизмом, круизами по островам и уроками тайского бокса. Бассейн, ресторан и бар откроются позже в этом году. Номера просторные и оснащены всеми современными удобствами, необходимыми для комфортного пребывания на острове. Просторные номера курортного отеля Simple Life по разумным ценам сделают его популярным вариантом проживания на острове Ко Тао. Пожалуйста, введите желаемые даты пребывания и отправьте нашу онлайн-форму для бронирования в Simple Life Resort.

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Адрес / Карта

14/11 Moo 1, Sairee Beach, Koh Tao, Thailand, 84360

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