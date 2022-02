Simple Life Resort - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Этот курортный отель находится менее чем в 100 метрах от воды, на оживленном пляже Сайри на острове Ко Тао. Самым большим развлечением на острове является дайвинг, поэтому, естественно, на территории есть дайв-центр. Помимо дайвинга, гости также могут заняться скалолазанием, альпинизмом, круизами по островам и уроками тайского бокса. Бассейн, ресторан и бар откроются позже в этом году. Номера просторные и оснащены всеми современными удобствами, необходимыми для комфортного пребывания на острове. Просторные номера курортного отеля Simple Life по разумным ценам сделают его популярным вариантом проживания на острове Ко Тао. Пожалуйста, введите желаемые даты пребывания и отправьте нашу онлайн-форму для бронирования в Simple Life Resort.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX