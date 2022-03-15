Шуньли Хостел - Phuket Sandbox Hotel

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Предлагая качественное размещение в ресторанах, магазинах и достопримечательностях Пхукета, Shunli Hostel является популярным выбором как среди деловых путешественников, так и среди туристов. Отель находится всего в 0,2 км от центра города, и обычно дорога до аэропорта занимает около 45 минут. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Мы делаем все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, Wi-Fi в общественных местах, общая кухня, бесплатный завтрак. Наслаждайтесь высококачественными удобствами в номерах во время вашего пребывания здесь. В некоторых номерах есть полотенца, телевизор с плоским экраном, беспроводной доступ в Интернет, условия для курения - запрещено курение, кондиционер, чтобы помочь гостям восстановить силы после долгого дня. Отель предлагает отличный выбор возможностей для отдыха, в том числе сад. Shunli Hostel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.