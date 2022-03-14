Шератон Самуи Резорт - Samui Sandbox Hotel

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Sheraton Samui Resort, расположенный в Чавенг-Ной, это популярный выбор среди путешественников. Центр города находится всего в двух километрах, а до аэропорта можно добраться за 15 минут. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Проще говоря, все услуги и удобства, которые вы ожидаете от Marriott, находятся прямо у вас дома вдали от дома. Для комфорта и удобства гостей отель предлагает беспроводной доступ в Интернет, круглосуточную стойку регистрации, круглосуточное обслуживание номеров, удобства для гостей с ограниченными физическими возможностями и камеру хранения багажа. Номера в отелях были тщательно обставлены с учетом высочайшего уровня комфорта и удобства. Во всех номерах есть услуга «звонок-будильник», кондиционер, балкон / терраса и мини-бар. В течение дня вы можете наслаждаться расслабляющей атмосферой пляжа Чавенг Ной, фитнес-центром, двумя открытыми бассейнами и детским клубом. Sheraton Samui Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Самуи.