ShaSa Resort & Residences, Самуи - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Курортный отель ShaSa Resort & Residences, Koh Samui расположен на склоне холма с видом на море, среди тропической и нетронутой природы. К услугам гостей комфортабельные и роскошные номера. Каждый из хорошо оборудованных номеров отеля имеет современный интерьер и оснащен самой современной техникой, включая телевизоры с плоским экраном и проигрыватели компакт-дисков. Гости могут проснуться под шум волн, разбивающихся о берег, а затем выпить утренний кофе на собственном балконе с видом на океан. В курортном отеле ShaSa Resort & Residences, Koh Samui есть фитнес-центр и бизнес-центр, бассейн над морем и детский клуб. После дня прогулок по острову или солнечных ванн на пляже отправляйтесь в спа-салон Shasa, предлагающий полное меню чувственных удовольствий, которые взбодрят ум, тело и душу.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX

Счет 0.0 /5 Без рейтинга На основе 0 отзывы Рейтинг 0 Отлично 0 Очень хороший 0 В среднем 0 Бедные 0 Ужасный ShaSa Resort & Residences, Самуи , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв. ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ ShaSa Resort & Residences, Самуи СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ Если бы вы были гостем в, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.