SAMUI TEST & GO

ShaSa Resort & Residences, Самуи - Samui Sandbox Hotel

Samui
8.7
оценка с
420
Обновление February 10, 2022
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Номера

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Курортный отель ShaSa Resort & Residences, Koh Samui расположен на склоне холма с видом на море, среди тропической и нетронутой природы. К услугам гостей комфортабельные и роскошные номера. Каждый из хорошо оборудованных номеров отеля имеет современный интерьер и оснащен самой современной техникой, включая телевизоры с плоским экраном и проигрыватели компакт-дисков. Гости могут проснуться под шум волн, разбивающихся о берег, а затем выпить утренний кофе на собственном балконе с видом на океан. В курортном отеле ShaSa Resort & Residences, Koh Samui есть фитнес-центр и бизнес-центр, бассейн над морем и детский клуб. После дня прогулок по острову или солнечных ванн на пляже отправляйтесь в спа-салон Shasa, предлагающий полное меню чувственных удовольствий, которые взбодрят ум, тело и душу.

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Адрес / Карта

116/1 Moo 2 Tumbon Mard, Leam Set, Hua Thanon, Koh Samui, Thailand, 84310

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