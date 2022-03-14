Serenity Resort & Residences Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

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Для абсолютной свободы, удовольствия и комфорта этот 5-звездочный отель удовлетворяет потребности и желания каждого гостя. Все 64 великолепно оформленных номера с полным набором услуг дворецкого обеспечивают максимальный комфорт. В номерах есть не только все удобства, о которых вы только можете мечтать, но и невероятные виды на океан и окружающие острова. В фирменном ресторане подают барбекю из морепродуктов и отличный завтрак. Бар на пляже проходит параллельно хорошо расположенному пейзажному бассейну, из которого открывается вид на живописное Андаманское море. Познакомьтесь с другими гостями в пляжном клубе отеля или познакомьтесь с мягкими руками профессионального персонала в спа-салоне для тела и процедур, предназначенном исключительно для гостей. Serenity Resort & Residences Phuket с бесконечной роскошью и безупречным обслуживанием персонала с нетерпением ждет, чтобы раскрыть свою истинную красоту будущим гостям.