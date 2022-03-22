PHUKET TEST & GO

Си Сан Сэнд Резорт & Спа - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.7
оценка с
1642
Обновление March 22, 2022
Sea Sun Sand Resort & Spa - Image 0
Sea Sun Sand Resort & Spa - Image 1
Sea Sun Sand Resort & Spa - Image 2
Sea Sun Sand Resort & Spa - Image 3
Sea Sun Sand Resort & Spa - Image 4
Sea Sun Sand Resort & Spa - Image 5
+20 фотографии

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Курортный спа-отель Sea Sun Sand удобно расположен на пляже Патонг. К услугам гостей изысканная коллекция из 240 номеров, оформленных в современном стиле в тайском стиле. Здесь гостям предлагается удобный подъезд, всего за пять минут можно добраться до пляжа, торговых центров, магазинов, ресторанов, а также развлекательных заведений. Пляж Патонг находится в 5 минутах ходьбы от отеля, а торговый центр Jungceylon и парк развлечений Phuket Fantasea - в 10 минутах езды. Предлагая поистине захватывающие впечатления, гости Sea Sun Sand Resort & Spa могут исследовать и провести комфортное пребывание с целым рядом удобств, предлагаемых в отеле, включая два модных ресторана, открытые бассейны с замечательной террасой у бассейна с видом на Андаманское море, Джакузи, бары у бассейна и на закате, спа-процедуры, тренажерный зал, уголок для чтения, игровая комната, торговый пассаж и конференц-залы. Благодаря многочисленным мероприятиям, неограниченному количеству ресторанов и всегда внимательному персоналу, во время пребывания в курортном спа-отеле Sea Sun Sand гости получат незабываемые впечатления.

SHOW ALL HOTELS
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Си Сан Сэнд Резорт & Спа , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Си Сан Сэнд Резорт & Спа
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Адрес / Карта

254 Prabaramee Road, Kathu, Patong, Phuket, Thailand, 83150

Отели-партнеры

Отель Clover Patong Phuket
8.8
рейтинг с
2576 отзывы
Из ฿-1
Даблтри Хилтон Пхукет Бантай Резорт
8.5
рейтинг с
131 отзывы
Из ฿-1
Отель Ashlee Hub Патонг
7.8
рейтинг с
1287 отзывы
Из ฿-1
Отель Novotel Phuket Kamala Beach
8.4
рейтинг с
886 отзывы
Из ฿-1
Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao
7.6
рейтинг с
1 отзывы
Из ฿-1
SAii Laguna Phuket
8.8
рейтинг с
2617 отзывы
Из ฿-1
Pullman Phuket Panwa Beach Resort 4 звезд
8.5
рейтинг с
1522 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Патонг Парагон Резорт & Спа
7.8
рейтинг с
917 отзывы
Из ฿-1
ETK Patong
7.6
рейтинг с
89 отзывы
Из ฿-1
Австрийский сад - деревня Тай Пан
8.7
рейтинг с
29 отзывы
Из ฿-1
Даймонд Клифф Резорт и Спа
8.5
рейтинг с
1915 отзывы
Из ฿-1
Отель Andaman Beach Suites
7.8
рейтинг с
818 отзывы
Из ฿-1
BYD Lofts Boutique Hotel and Serviced Apartment
8.8
рейтинг с
421 отзывы
Из ฿-1
Ramada by Wyndham Phuket Deevana Патонг
8.4
рейтинг с
658 отзывы
Из ฿-1
Patong Sunset Villa Пхукет
9.1
рейтинг с
32 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU