Си Сан Сэнд Резорт & Спа - Phuket Sandbox Hotel

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Курортный спа-отель Sea Sun Sand удобно расположен на пляже Патонг. К услугам гостей изысканная коллекция из 240 номеров, оформленных в современном стиле в тайском стиле. Здесь гостям предлагается удобный подъезд, всего за пять минут можно добраться до пляжа, торговых центров, магазинов, ресторанов, а также развлекательных заведений. Пляж Патонг находится в 5 минутах ходьбы от отеля, а торговый центр Jungceylon и парк развлечений Phuket Fantasea - в 10 минутах езды. Предлагая поистине захватывающие впечатления, гости Sea Sun Sand Resort & Spa могут исследовать и провести комфортное пребывание с целым рядом удобств, предлагаемых в отеле, включая два модных ресторана, открытые бассейны с замечательной террасой у бассейна с видом на Андаманское море, Джакузи, бары у бассейна и на закате, спа-процедуры, тренажерный зал, уголок для чтения, игровая комната, торговый пассаж и конференц-залы. Благодаря многочисленным мероприятиям, неограниченному количеству ресторанов и всегда внимательному персоналу, во время пребывания в курортном спа-отеле Sea Sun Sand гости получат незабываемые впечатления.