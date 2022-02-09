KRABI TEST & GO

Курортный отель Sea Seeker Krabi - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
9
оценка с
2095
Обновление February 9, 2022
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Посетив Краби, вы почувствуете себя как дома на курорте Sea Seeker Krabi Resort, поскольку он предлагает качественное жилье и отличный сервис. Отсюда гости могут извлечь максимум из того, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Предлагая первоклассный сервис и широкий спектр услуг, Sea Seeker Krabi Resort делает все возможное, чтобы ваше пребывание было максимально комфортным. Отель предлагает доступ к широкому спектру услуг, в том числе бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, почтовые услуги, услуги такси, доступ для инвалидных колясок. Все номера оснащены различными удобствами. Многие даже предоставляют бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, зеркало, тапочки, полотенца, чтобы порадовать самых взыскательных гостей. Отель предлагает фантастические удобства, включая фитнес-центр, открытый бассейн, детский клуб, бассейн (детский), чтобы помочь вам расслабиться после насыщенного событиями дня в городе. Независимо от цели вашего визита, Sea Seeker Krabi Resort - отличный выбор для проживания в Краби.

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Адрес / Карта

963 Moo. 2, T.Aonang, Muang Krabi, Ao Nang, Krabi, Thailand, 81180

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