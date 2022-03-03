Си Бриз Резорт - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

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Курортный бутик-отель Sea Breeze расположен на полуострове Хаад Рин. Из него открываются потрясающие виды и прекрасные условия для уединения. Благодаря своему уникальному расположению, курорт предлагает прямой частный доступ к пляжам Лила, Санрайз и Сансет, где гости могут насладиться длинным белым песчаным пляжем и тропическими деревьями. Курортный отель Sea Breeze предлагает роскошные номера с кондиционером, излучающие атмосферу полного покоя и гармонии. Чтобы у гостей было много дел во время пребывания, на курорте есть такие удобства для отдыха, как частный бассейн. Мы предлагаем высочайшие стандарты ухода и обслуживания, чтобы сделать ваше пребывание поистине незабываемым. Независимо от цели вашего путешествия в Ко Панган, Sea Breeze Resort является идеальным местом для проживания в волнующем и захватывающем отдыхе.