Самуи Палм Бич Резорт - Samui Sandbox Hotel

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Этот прибрежный курортный отель с видом на тихий пляж Бопхут имеет потрясающий вид на закат над Панганом вдалеке. Samui Palm Beach Resort расположен прямо на безмятежном пляже Бопхута, гораздо более тихой альтернативе Чавенгу, идеально подходит для тех, кто ищет тихий и спокойный отдых вдали от шумной пляжной толпы. Тем не менее, если вы хотите отправиться в поездку за покупками или осмотром достопримечательностей в Чавенге, он находится всего в 15 минутах езды на такси. На курорте есть Королевское крыло, предлагающее потрясающие номера с такими же прекрасными видами на пляж. Бесплатное подключение к Интернету на стойке регистрации курортного отеля очень удобно для того, чтобы держать дома семьи и друзей в курсе последних событий на пляже. Samui Palm Beach Resort легко забронировать - просто введите даты своего путешествия в нашу форму безопасного онлайн-бронирования.