PHANG-NGA TEST & GO

Саметнангше Бутик - Phang-nga Sandbox Hotel

Phang-nga
8.7
оценка с
334
Обновление February 9, 2022
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Sametnangshe Boutique идеально подходит для тех путешественников, кто хочет погрузиться в атмосферу Пханг Нга. Отсюда гости могут извлечь максимум из того, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Sametnangshe Boutique предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Все номера оснащены различными удобствами. Многие даже предоставляют дополнительную ванную комнату, вешалку для одежды, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, зеркало, чтобы порадовать самых взыскательных гостей. Множество развлекательных предложений отеля гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Sametnangshe Boutique идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пханг Нга.

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Адрес / Карта

Khlong Khian, Takua Thung, Phang Nga, Thailand, 82130

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