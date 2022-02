САЛА Самуи пляж Чавенг - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Удобно расположенный на Самуи, SALA Samui Chaweng Beach является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. SALA Samui Chaweng Beach предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Отель предоставляет круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточную охрану, ежедневную уборку, магазин подарков / сувениров, чтобы обеспечить нашим гостям максимальный комфорт. Гости могут выбрать один из 134 номеров, излучающих атмосферу полного покоя и гармонии. Отель предлагает отличный выбор возможностей для отдыха, в том числе открытый бассейн, бассейн (детский). Откройте для себя привлекательное сочетание профессионального обслуживания и широкий спектр функций в отеле SALA Samui Chaweng Beach.

