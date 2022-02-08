PHUKET TEST & GO

САЛА Самуи пляж Чавенг - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Samui (SHA+)
9.3
оценка с
1019
Обновление February 8, 2022
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This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера

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Удобно расположенный на Самуи, SALA Samui Chaweng Beach является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города.

SALA Samui Chaweng Beach предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Отель предоставляет круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточную охрану, ежедневную уборку, магазин подарков / сувениров, чтобы обеспечить нашим гостям максимальный комфорт.

Гости могут выбрать один из 134 номеров, излучающих атмосферу полного покоя и гармонии. Отель предлагает отличный выбор возможностей для отдыха, в том числе открытый бассейн, бассейн (детский). Откройте для себя привлекательное сочетание профессионального обслуживания и широкий спектр функций в отеле SALA Samui Chaweng Beach.

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Адрес / Карта

100 Moo 2, Chaweng, Koh Samui, Thailand, 84320

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