Угловые бунгало Sabai - Phang-nga Sandbox Hotel

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Комплекс бунгало Sabai Corner расположен на острове Ко Яо Ной. К услугам гостей ресторан, бар, сад и бесплатный Wi-Fi на всей территории. К услугам гостей семейные номера и терраса. Предоставляется бесплатная частная парковка. В курортном отеле также есть прокат велосипедов для гостей, которые хотят исследовать окрестности.
В номерах курортного отеля есть гостиная зона. В собственной ванной комнате есть душ и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В бунгало Sabai Corner подают континентальный или полный английский / ирландский завтрак.
Пляж Патонг находится в 43 км от отеля, а остров Пхи-Пхи-Дон - в 43 км. Международный аэропорт Пхукета, ближайший к бунгало Sabai Corner, расположен в 35 км.