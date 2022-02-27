Угловые бунгало Sabai - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Комплекс бунгало Sabai Corner расположен на острове Ко Яо Ной. К услугам гостей ресторан, бар, сад и бесплатный Wi-Fi на всей территории. К услугам гостей семейные номера и терраса. Предоставляется бесплатная частная парковка. В курортном отеле также есть прокат велосипедов для гостей, которые хотят исследовать окрестности.

В номерах курортного отеля есть гостиная зона. В собственной ванной комнате есть душ и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В бунгало Sabai Corner подают континентальный или полный английский / ирландский завтрак.

Пляж Патонг находится в 43 км от отеля, а остров Пхи-Пхи-Дон - в 43 км. Международный аэропорт Пхукета, ближайший к бунгало Sabai Corner, расположен в 35 км.