PHUKET TEST & GO

Бутик Ruen Buathong - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.9
оценка с
164
Обновление March 24, 2022
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Ruen Buathong Boutique is no longer operating as an SANDBOX.

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К услугам гостей современные номера в тайском стиле с телевизорами с плоским экраном. Бутик-отель Ruen Buathong находится в нескольких минутах ходьбы от пляжа Патонг. Ежедневно предлагаются бесплатный кофе и чай, бесплатное пляжное полотенце, бесплатный Wi-Fi и бесплатная бутылка воды. Номера обставлены мебелью из темного дерева и оснащены кондиционером. В них есть холодильник и собственная ванная комната с душем с горячей водой. Наслаждайтесь витриной местных произведений искусства в мини-картинной галерее Руен Буатонг. Пансионат также помогает организовать поездки для тех, кто хочет исследовать Пхукет. Бутик-отель Ruen Buathong расположен вдоль пляжа Патонга, в 5 минутах ходьбы, в 10 минутах ходьбы от развлекательного района Патонга, торгового центра и рынка Банзаан. Он находится в 45 минутах езды от международного аэропорта Пхукета.

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Адрес / Карта

77/1 Rat-U-Thit Road, Kathu, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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