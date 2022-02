Роял Бич Бутик Резорт энд Спа - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Курортный спа-отель Royal Beach Boutique - это недавно построенный отель на острове Самуи. Отель находится всего в четырех километрах от центра города, и обычно дорога до аэропорта занимает около 30 минут. Отель оформлен в модном стиле жизни, идеально подходящем для пар или семей. Royal Beach Boutique Resort and Spa предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. В отеле есть выбор первоклассных услуг, таких как экскурсии, общий лаундж и телевизионная зона, сейфы, круглосуточное обслуживание номеров и запирающиеся шкафчики. Курортный спа-отель Royal Beach Boutique предлагает в общей сложности 23 виллы и люксы с просторными номерами с прекрасными удобствами и вниманием к деталям. Дружелюбный и внимательный персонал отеля готов предложить индивидуальные услуги. Если вы ищете комфортное и удобное проживание на Самуи, то вы останетесь довольны результатом Royal Beach Boutique Resort and Spa.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX

Счет 0.0 /5 Без рейтинга На основе 0 отзывы Рейтинг 0 Отлично 0 Очень хороший 0 В среднем 0 Бедные 0 Ужасный Роял Бич Бутик Резорт энд Спа , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв. ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Роял Бич Бутик Резорт энд Спа СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ Если бы вы были гостем в, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.