Палисандр Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

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Посетив Пхукет, вы почувствуете себя как дома в Rosewood Phuket, поскольку он предлагает качественное жилье и отличный сервис. Всего в 25 км от этого 5-звездочного отеля можно легко добраться до аэропорта. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Rosewood Hotels & Resorts славится своим качественным обслуживанием и дружелюбным персоналом, и Rosewood Phuket оправдывает ожидания. Для удобства каждого гостя доступны бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточное обслуживание номеров, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, магазин подарков / сувениров. Гости могут выбрать из 71 номера, излучающего атмосферу полного покоя и гармонии. Удобства для отдыха, в том числе каноэ, фитнес-центр, спа, массаж и детская игровая площадка, созданы для того, чтобы вы могли расслабиться и расслабиться. Rosewood Phuket идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.