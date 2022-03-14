PHUKET TEST & GO

Палисандр Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.9
оценка с
16
Обновление March 14, 2022
Rosewood Phuket - Image 0
Rosewood Phuket - Image 1
Rosewood Phuket - Image 2
Rosewood Phuket - Image 3
Rosewood Phuket - Image 4
Rosewood Phuket - Image 5
+23 фотографии

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Посетив Пхукет, вы почувствуете себя как дома в Rosewood Phuket, поскольку он предлагает качественное жилье и отличный сервис. Всего в 25 км от этого 5-звездочного отеля можно легко добраться до аэропорта. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Rosewood Hotels & Resorts славится своим качественным обслуживанием и дружелюбным персоналом, и Rosewood Phuket оправдывает ожидания. Для удобства каждого гостя доступны бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточное обслуживание номеров, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, магазин подарков / сувениров. Гости могут выбрать из 71 номера, излучающего атмосферу полного покоя и гармонии. Удобства для отдыха, в том числе каноэ, фитнес-центр, спа, массаж и детская игровая площадка, созданы для того, чтобы вы могли расслабиться и расслабиться. Rosewood Phuket идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

SHOW ALL HOTELS
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Палисандр Пхукет , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Палисандр Пхукет
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Адрес / Карта

88/28 Muen-Ngern Road, Patong, Kathu, Patong, Phuket, Thailand, 83150

Отели-партнеры

Отель Ashlee Hub Патонг
7.8
рейтинг с
1287 отзывы
Из ฿-1
Даблтри Хилтон Пхукет Бантай Резорт
8.5
рейтинг с
131 отзывы
Из ฿-1
Отель Clover Patong Phuket
8.8
рейтинг с
2576 отзывы
Из ฿-1
Отель Novotel Phuket Kamala Beach
8.4
рейтинг с
886 отзывы
Из ฿-1
SAii Laguna Phuket
8.8
рейтинг с
2617 отзывы
Из ฿-1
Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao
7.6
рейтинг с
1 отзывы
Из ฿-1
Pullman Phuket Panwa Beach Resort 4 звезд
8.5
рейтинг с
1522 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Абсолют Твин Сэндс Резорт и Спа
6.9
рейтинг с
5 отзывы
Из ฿-1
Виллы Crest Resort And Pool
8.2
рейтинг с
1536 отзывы
Из ฿-1
Амари Пхукет
8.9
рейтинг с
1962 отзывы
Из ฿-1
Отель Seaview Patong
7.8
рейтинг с
640 отзывы
Из ฿-1
Си Перл Бич Резорт
8.8
рейтинг с
1 отзывы
Из ฿-1
Патонг Мерлин Отель
7.9
рейтинг с
541 отзывы
Из ฿-1
Городской курорт Fishermen’s Harbour
8
рейтинг с
536 отзывы
Из ฿-1
Холидей Инн Резорт Пхукет
8.7
рейтинг с
2348 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU