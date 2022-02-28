Отель Rome Place - Phuket Sandbox Hotel

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Этот комфортабельный бюджетный отель в самом центре города Пхукет удобно расположен недалеко от торговых центров и ресторанов. Отель Rome Place расположен прямо в центре города Пхукет, недалеко от транспортных средств, торговых центров, ресторанов и туристических агентств. Торговый центр Ocean с многочисленными магазинами и ресторанами находится всего в двух минутах ходьбы от отеля Rome Place. Региональный автовокзал также находится неподалеку, поэтому добраться из Пхукета в любую другую провинцию южного Таиланда не составит труда. В отеле есть чистые и просторные номера с современными удобствами, так что ваше пребывание здесь, будь то по делам или на отдыхе, будет максимально приятным. Забронируйте номер в отеле Rome Place Hotel при помощи нашей формы безопасного онлайн-бронирования. Первый шаг - ввести и указать даты поездки в отведенные для этого поля.