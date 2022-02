Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Deluxe Garden View - Test & Go (Newly Renovated) 35 m² ฿25,850 - 7 Day Sandbox ฿19,850 - 5 Day Test & Go ฿14,650 - 4 Day Test & Go ฿11,450 - 2 Day Test & Go ฿5,950 - 1st Day Test & Go ฿5,950 - 5th Day Test & Go

Deluxe Pool View - Test & Go (Newly Renovated) 40 m² ฿28,650 - 7 Day Sandbox ฿21,850 - 5 Day Test & Go ฿16,250 - 4 Day Test & Go ฿12,250 - 2 Day Test & Go ฿6,350 - 1st Day Test & Go ฿6,350 - 5th Day Test & Go

Premier Ocean View - Test & Go (Newly Renovated) 42 m² ฿37,750 - 7 Day Sandbox ฿28,350 - 5 Day Test & Go ฿21,450 - 4 Day Test & Go ฿14,850 - 2 Day Test & Go ฿7,650 - 1st Day Test & Go ฿7,650 - 5th Day Test & Go

2 Bedroom Pool Villas - Test & Go (Newly Renovated) 120 m² ฿85,350 - 7 Day Sandbox ฿62,350 - 5 Day Test & Go ฿48,650 - 4 Day Test & Go ฿28,850 - 2 Day Test & Go ฿14,650 - 1st Day Test & Go ฿14,650 - 5th Day Test & Go

Этот шикарный отель с захватывающим видом на Сиамский залив и в нескольких минутах ходьбы от центра Ламая является идеальным местом для беспрецедентного отдыха. Номера и виллы отеля подходят для размещения пар или семей. Номера отеля отличаются особым характером и оснащены всеми удобствами, которые гости могут ожидать от отеля этого класса. Удобства для отдыха включают игровую комнату и два бассейна, один на берегу моря, а другой в саду. Также есть красивое бистро / ресторан, где гости могут завершить вечер безупречными блюдами. Ухоженные номера и отличные удобства делают Rocky's Boutique Resort изысканным местом для проживания.

Счет 4.8 /5 Отлично На основе 1 рассмотрение Рейтинг 1 Отлично 0 Очень хороший 0 В среднем 0 Бедные 0 Ужасный 🇩🇪 Eichler Прибыл 02/10/2021 4.8 Deluxe Garden View Положительные service, service, service Perfect, Perfect, Perfect, Perfect, Perfect, Perfect, Perfect, Perfect, Perfect, Perfect, Perfect, Perfect, Perfect, Perfect, Perfect,

