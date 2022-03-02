KRABI TEST & GO

Отель River Front Krabi - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
8.3
оценка с
452
Обновление March 2, 2022
River Front Krabi Hotel - Image 0
River Front Krabi Hotel - Image 1
River Front Krabi Hotel - Image 2
River Front Krabi Hotel - Image 3
River Front Krabi Hotel - Image 4
River Front Krabi Hotel - Image 5
+25 фотографии

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Расположенный в самом сердце Краби, River Front Hotel является идеальной отправной точкой для экскурсий в Краби. В непосредственной близости к этому 3-звездочному отелю можно легко добраться из аэропорта. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Отель River Front предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства, чтобы оживить усталого путешественника. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, круглосуточная стойка регистрации, Wi-Fi на территории, семейный номер. Атмосфера отеля River Front отражена в каждом номере. телевизор с плоским экраном, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, тапочки, полотенца - лишь некоторые из удобств, которые доступны на всей территории отеля. Отель предлагает прекрасные возможности для отдыха, такие как открытый бассейн, чтобы сделать ваше пребывание поистине незабываемым. River Front Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Краби.

SHOW ALL HOTELS
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Отель River Front Krabi , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Отель River Front Krabi
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Адрес / Карта

Uttarakit Rd., Paknam Muang Krabi, Krabi Town, Krabi, Thailand, 81000

Отели-партнеры

Деревня на острове Саи-Пхи-Пхи
8.7
рейтинг с
3402 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Отель Алиса Краби
8.7
рейтинг с
5 отзывы
Из ฿-1
Виллы Scene Cliff View
9.1
рейтинг с
221 отзывы
Из ฿-1
Краби Ча Да Резорт
7.5
рейтинг с
634 отзывы
Из ฿-1
Даймонд Кейв Резорт и Спа
6.7
рейтинг с
553 отзывы
Из ฿-1
Peace Laguna Resort 3 звезд
8.1
рейтинг с
3503 отзывы
Из ฿-1
Тайская деревня Чада
7.9
рейтинг с
691 отзывы
Из ฿-1
Отель Rayavadee
9.3
рейтинг с
1023 отзывы
Из ฿-1
Отель Vacation Village Phra Nang Inn
7.9
рейтинг с
2864 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU