Отель River Front Krabi - Krabi Sandbox Hotel

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Расположенный в самом сердце Краби, River Front Hotel является идеальной отправной точкой для экскурсий в Краби. В непосредственной близости к этому 3-звездочному отелю можно легко добраться из аэропорта. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Отель River Front предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства, чтобы оживить усталого путешественника. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, круглосуточная стойка регистрации, Wi-Fi на территории, семейный номер. Атмосфера отеля River Front отражена в каждом номере. телевизор с плоским экраном, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, тапочки, полотенца - лишь некоторые из удобств, которые доступны на всей территории отеля. Отель предлагает прекрасные возможности для отдыха, такие как открытый бассейн, чтобы сделать ваше пребывание поистине незабываемым. River Front Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Краби.