Бутик Отель Рицурин - Phuket Sandbox Hotel

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Бутик-отель Ritsurin расположен в самом сердце города Пхукет, это идеальная отправная точка для знакомства с Пхукетом. Отсюда гости могут извлечь максимум из того, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Превосходный сервис и превосходные удобства Ritsurin Boutique Hotel сделают ваше пребывание незабываемым. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, индивидуальная регистрация заезда / отъезда, услуги такси, камера хранения багажа. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Множество развлекательных предложений отеля гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Ritsurin Boutique Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением на Пхукете.