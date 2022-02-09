Recenta Style Пхукет Таун - Phuket Sandbox Hotel

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Recenta Style Phuket Town, расположенный в городе Пхукет на острове Пхукет, является популярным выбором среди путешественников. Этот 3-звездочный отель расположен в 2 км от оживленных городских улиц, в прекрасном месте и обеспечивает доступ к самым большим достопримечательностям города. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, Recenta Style Phuket Town делает все возможное, чтобы ваше пребывание было максимально комфортным. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, услуги такси, круглосуточная стойка регистрации. Гости могут выбрать один из 46 номеров, излучающих атмосферу полного покоя и гармонии. В течение дня вы можете наслаждаться расслабляющей атмосферой фитнес-центра. Recenta Style Phuket Town идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.