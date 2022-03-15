Ramada by Wyndham Aonang Краби - Krabi Sandbox Hotel

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Этот роскошный 4-звездочный отель расположен примерно в 40 минутах езды от международного аэропорта Краби, в тропическом ландшафте с пышными зелеными растениями и кустарниками в Ао Нанг. Курорт находится в нескольких минутах ходьбы от пляжа и является идеальным местом, где можно расслабиться и понежиться в лучах солнца и полюбоваться достопримечательностями города. Все просторные номера обставлены яркой современной мебелью и оснащены современными удобствами, чтобы обеспечить гостям комфортное пребывание. В непосредственной близости находятся несколько местных достопримечательностей, таких как национальный парк Ноппарат Тара, пляж Рейли, Тигровая бухта и кладбище Шелл-Фоссил-Бич. Отель Ramada by Wyndham Aonang Krabi с центральным расположением, квалифицированным персоналом и первоклассными удобствами уже давно пользуется успехом у путешественников.