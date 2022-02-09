Рейли Принцесс Резорт и Спа - Krabi Sandbox Hotel

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3-звездочный курортный спа-отель Railay Princess (SHA Plus +) с видом на великолепную гору Петч предлагает захватывающий вид на тропический рай Краби, предоставляя вам все удобства этого класса. В отеле есть мини-маркет, бассейн, детский бассейн, а также конференц-зал и банкетный зал. Экскурсионное бюро также может организовать такие экскурсии, как катание на каяках, катание на слонах, осмотр достопримечательностей, сноркелинг и подводное плавание с аквалангом. Расположенный в Морском национальном парке Краби, пляж Ао Нанг находится недалеко от города Краби, в 17 км. Чтобы зарезервировать проживание, воспользуйтесь нашей формой безопасного онлайн-бронирования.