Pumeria Resort Phuket, Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

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Удобно расположенный в Банг Тао, Pumeria Resort Phuket является идеальным местом для знакомства с Пхукет. Расположенный только от центра города, гости удобно расположены для знакомства с городскими достопримечательностями и развлечениями. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Pumeria Resort Phuket предлагает множество удобств, которые сделают ваше пребывание на Пхукете более приятным. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, индивидуальная регистрация заезда / отъезда, услуги такси. Гости могут выбрать один из 6 номеров, излучающих атмосферу полного покоя и гармонии. В течение дня вы можете наслаждаться расслабляющей атмосферой открытого бассейна. Превосходные услуги и удобное расположение делают Pumeria Resort Phuket идеальным местом для проживания в городе Пхукет.