PHUKET TEST & GO

Pumeria Resort Phuket, Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.8
оценка с
118
Обновление March 14, 2022
Pumeria Resort Phuket - Image 0
Pumeria Resort Phuket - Image 1
Pumeria Resort Phuket - Image 2
Pumeria Resort Phuket - Image 3
Pumeria Resort Phuket - Image 4
Pumeria Resort Phuket - Image 5
+16 фотографии

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Удобно расположенный в Банг Тао, Pumeria Resort Phuket является идеальным местом для знакомства с Пхукет. Расположенный только от центра города, гости удобно расположены для знакомства с городскими достопримечательностями и развлечениями. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Pumeria Resort Phuket предлагает множество удобств, которые сделают ваше пребывание на Пхукете более приятным. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, индивидуальная регистрация заезда / отъезда, услуги такси. Гости могут выбрать один из 6 номеров, излучающих атмосферу полного покоя и гармонии. В течение дня вы можете наслаждаться расслабляющей атмосферой открытого бассейна. Превосходные услуги и удобное расположение делают Pumeria Resort Phuket идеальным местом для проживания в городе Пхукет.

SHOW ALL HOTELS
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Pumeria Resort Phuket, Пхукет , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Pumeria Resort Phuket, Пхукет
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Адрес / Карта

262/41 Moo 5, Cherngtalay Sub-district, Bang Thao, Phuket, Thailand, 83110

Отели-партнеры

Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao
7.6
рейтинг с
1 отзывы
Из ฿-1
SAii Laguna Phuket
8.8
рейтинг с
2617 отзывы
Из ฿-1
Отель Novotel Phuket Kamala Beach
8.4
рейтинг с
886 отзывы
Из ฿-1
Отель Clover Patong Phuket
8.8
рейтинг с
2576 отзывы
Из ฿-1
Даблтри Хилтон Пхукет Бантай Резорт
8.5
рейтинг с
131 отзывы
Из ฿-1
Отель Ashlee Hub Патонг
7.8
рейтинг с
1287 отзывы
Из ฿-1
Pullman Phuket Panwa Beach Resort 4 звезд
8.5
рейтинг с
1522 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Отель Coco Phuket Beach
7.9
рейтинг с
46 отзывы
Из ฿-1
Diamond Resort Пхукет
8.6
рейтинг с
226 отзывы
Из ฿-1
Пляж Санвинг Бангтао
8.4
рейтинг с
841 отзывы
Из ฿-1
Аринара Бангтао Бич Резорт
8.1
рейтинг с
368 отзывы
Из ฿-1
Апартаменты Casuarina Shores
9
рейтинг с
62 отзывы
Из ฿-1
Кассия Пхукет
8.7
рейтинг с
1182 отзывы
Из ฿-1
Отель Dusit Thani Laguna Phuket
8.6
рейтинг с
1728 отзывы
Из ฿-1
Отель Angsana Laguna Phuket
8.5
рейтинг с
1658 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU