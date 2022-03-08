PHUKET TEST & GO

Отель Proud Phuket - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.6
оценка с
585
Обновление March 8, 2022
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Удобно расположенный в аэропорту Пхукета, Proud Phuket Hotel является идеальной отправной точкой для экскурсий в Пхукет. Этот отель, расположенный всего в нескольких метрах от пляжа Най-Янг, рядом с национальным парком Сиринат, сделает вашу поездку незабываемой. Международный аэропорт находится всего в пяти минутах езды, а город - в 30 минутах езды. В отеле Proud Phuket Hotel делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Среди прочих удобств отеля - бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, услуги такси, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации. Номера в отелях были тщательно обставлены с учетом высочайшего уровня комфорта и удобства. В некоторых номерах есть бесплатный чай, полотенца, тапочки, бесплатный растворимый кофе, диван. Отель предлагает отличный выбор возможностей для отдыха, включая сауну, открытый бассейн, спа, массаж, детский клуб. Откройте для себя привлекательное сочетание профессионального обслуживания и широкий спектр функций в Proud Phuket Hotel.

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Адрес / Карта

135 Naiyang Soi 2, naiyang Beach,Talang, Phuket Airport, Phuket, Thailand, 83110

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