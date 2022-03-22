PHUKET TEST & GO

Принцесса Сивью Резорт & Спа - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.4
оценка с
243
Обновление March 22, 2022
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Курортный спа-отель Princess Seaview, расположенный в прекрасном районе Карона, занимает лидирующее положение в ресторанах, семейных развлечениях и пляжах Пхукета. Всего в 48 км от этого 4-звездочного отеля можно легко добраться от аэропорта. Для осмотра достопримечательностей и местных достопримечательностей не нужно далеко ходить, так как отель находится в непосредственной близости от пляжа Карон, храма Ват Суванкирикет и стадиона памяти принцессы матерей. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр удобств, Princess Seaview Resort & Spa делает все возможное, чтобы ваше пребывание было максимально комфортным. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, магазин шаговой доступности, ежедневная уборка, камин. Гости могут выбрать один из 152 номеров, излучающих атмосферу полного покоя и гармонии. Отель предлагает фантастические удобства, включая гидромассажную ванну, фитнес-центр, сауну, открытый бассейн, крытый бассейн, чтобы помочь вам расслабиться после насыщенного дня в городе. Princess Seaview Resort & Spa - это идеальный выбор для путешественников, останавливающихся в городе Пхукет, поскольку он всегда предлагает расслабленное и беззаботное пребывание.

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Адрес / Карта

382 Patak Road, Karon, Phuket, Thailand, 83100

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